WAZ: Die Mär vom Märtyrer Sigmar Gabriel - Leitartikel von Andreas Tyrock zur Entscheidung Sigmar Gabriels

Essen (ots) - Sigmar Gabriel hat sich mit einem Paukenschlagverabschiedet. Er lässt alles stehen und liegen und flüchtet sich indas relativ komfortable Außenministeramt. Das Ganze verkauft er alsselbstlose Entscheidung im Interesse der Partei, die via Interviewsüber die Rochade an der Spitze informiert wird. Währenddessenversuchen die düpierten Berliner Spitzengenossen, in der Außenwirkungdas Schlimmste zu verhindern und die Mär vom Märtyrer Gabrielaufzubauen. Im nächsten Atemzug wird noch schnell der bisherigeEU-Parlamentspräsident Martin Schulz, der in der Bundespolitik nochnie in verantwortlicher Position in Erscheinung trat, zum neuenHeilsbringer der SPD erklärt.Doch der Reihe nach: Sigmar Gabriel hatte von seiner Partei stetsein geordnetes Kandidaten-Verfahren gefordert und zugleichSelbstdisziplin der Parteispitze zugesagt. Dass er dieses Versprechenderart brachial brach, lässt auf einen tiefgehenden Frust wegenseiner schlechten Wahlaussichten und/oder massiven Ärger über seinePartei schließen.Sigmar Gabriel hat kapituliert. Er hatte die SPD in einerschwierigen Zeit übernommen, nach innen einigermaßen stabilisiert,zugleich aber nie aus dem Tal der Tränen führen können. Sollte es imHerbst in Berlin zur Fortsetzung der Großen Koalition oder einersonst wie gearteten SPD-Regierungsbeteiligung kommen, könnte er nocheinen Ministerposten ergattern, vielleicht sogar Außenministerbleiben. Dann wäre er ein Gewinner seines gestrigen Coups. Dabei gehtes aber, ausdrücklich, nur um ihn selbst. Im Falle einerNichtbeteiligung der SPD wäre die Karriere Sigmar Gabriels alsSpitzenmann beendet. Zurück bliebe ein emotionaler, manchmalunberechenbarer, gewiefter, von der breiten Öffentlichkeit niewirklich gemochter Vollblutpolitiker, der in seinem Leben keineeinzige wichtige Wahl gewann. Dieser Malus verfolgt ihn schon seitseiner Zeit als niedersächsischer Landespolitiker.Nun also Martin Schulz. Er ist beliebter als Gabriel, was abernoch nicht als Leistung gelten kann. Allerdings ist er nach Gabrieldie einzige Alternative für die Kanzlerkandidatur derSozialdemokraten. Dass neben Martin Schulz auch Hamburgs RegierenderBürgermeister Olaf Scholz hin und wieder als möglicherMerkel-Herausforderer genannt wurde, sagt viel über dasSpitzenpersonal der SPD im Bund aus.Aus Sicht der Parteistrategen kann es jetzt nur um zwei Dingegehen: Erstens muss mit Blick auf die NRW-Landtagswahl im Maischnellstmöglich Ruhe in der SPD einkehren, um an der Basis dasVertrauen in das Wirken von "denen da oben" nicht gänzlich zuzerstören. Hier kommt Ministerpräsidentin Hannelore Kraft dieentscheidende Rolle zu. Für sie gilt es, die potenziellen SPD-Wählerzum Gang an die Urnen zu motivieren.Zweitens steht Martin Schulz in der Pflicht, die SPD in seinemHeimatland NRW uneingeschränkt zu unterstützen und sich zugleichbundesweit zu profilieren. Da hat er den größten Nachholbedarf.Deshalb ergibt eine zügige Übernahme des SPD-Parteivorsitzes Sinn.Doch fernab von diesen taktischen Überlegungen hinterlässt dergestrige fliegende Wechsel an der Spitze der Sozialdemokraten einenunangenehmen Beigeschmack. Mit Vertrauen und Verlässlichkeit hat dasalles wenig, mit einem geordneten Verfahren hat es gar nichts zu tun.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell