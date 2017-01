WAZ: Lufthansa strebt engere Zusammenarbeit mit Etihad an

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Essen (ots) - Die Lufthansa strebt eine intensivere Zusammenarbeitmit der arabischen Fluggesellschaft Etihad an. "Wir sind mit Etihadim Gespräch über weitere Kooperationsmöglichkeiten", sagteLufthansa-Chef Carsten Spohr der in Essen erscheinenden WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). "Beteiligungen sind undwaren dabei kein Thema."Grundsätzlich gelte: "Da, wo es sinnvoll ist, sind wir zurZusammenarbeit mit Airlines weltweit offen. Im Fall Etihad gibt esbeispielsweise Ideen zum Catering oder zur Flugzeugwartung, und wirsprechen über unser Abkommen mit Air Berlin zur Vermietung vonFlugzeugen samt Personal." Es folge alles der Logik: "Wenn beideSeiten etwas davon haben, machen wir es. Sonst nicht."Etihad ist Großaktionär der angeschlagenen Fluggesellschaft AirBerlin. Die bereits mit der Lufthansa vereinbarte Kooperation mit AirBerlin laufe nach Plan, sagte Spohr. "Wir haben gerade die erstendrei Flugzeuge umlackiert. Am 10. Februar geht es los mit dem erstenFlug. Wir begrüßen gerade die Crews von Air Berlin zu Trainings",sagte der Lufthansa-Chef. Die Anmietung der Flugzeuge von Air Berlinermögliche es der Lufthansa-Tochter Eurowings, ihre Flotte in einemschnellen Tempo aufzustocken. Air Berlin vermietet 38 Jets samtPiloten und Flugbegleitern an den Lufthansa-Konzern, davon 33 an dieTochterfirma Eurowings.Auch eine komplette Übernahme von Air Berlin hält Spohr in derZukunft unter bestimmten Umständen für möglich. "Dafür wären zunächstdrei wichtige Fragen zu beantworten", sagte Spohr. "Was passiert mitden Schulden der Air Berlin? Ist Air Berlin mit ihren Kostenwettbewerbsfähig? Wie wären kartellrechtliche Hürden zu beurteilen?Antworten auf alle drei Fragen sind heute nicht absehbar."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell