WAZ: Lösung gegen den Stau - Kommentar von Michael Kohlstadt zur zentralen Autobahn-Baubehörde

Essen (ots) - Mehr Macht für den Bund - selbst naheliegendeDebatten über dieses Thema enden im föderalen Deutschland oft imNichts. Zuletzt durfte Bundesinnenminister Thomas de Maizièreerleben, wie die Länder seine Vorschläge für eine neue,bundeseinheitlichere Sicherheitsarchitektur inklusive Auflösung derLandesverfassungsschutzämter regelrecht in der Luft zerrissen.Was es mit der Halbwertszeit solcher Abwehrreflexe auf sich hat,wird am Beispiel der jetzt geplanten Bundesautobahngesellschaftdeutlich. Noch im vergangenen Jahr wurde das Ansinnen derBundesregierung mit Empörung abgeschmettert - von Rot-Grün in NRWebenso wie vom CSU-regierten Bayern: Föderalismus alsSelbstbehauptungsübung. Kein Jahr und nur eineMilliarden-Finanzspritze zugunsten der Länder später nehmen die Plänefür eine neue Super-Straßenbaubehörde plötzlich geräuschlos konkreteFormen an. Der Bund wird zuständig für die Bundesautobahnen. Abwegigklingt das nicht. Angesichts immer neuer Staurekorde auf den Straßendarf der Autofahrer unkonventionelle Lösungen erwarten. Jetzt mussder Bund nur noch beweisen, dass er der bessere Autobahnplaner ist.