WAZ: Ein Lehrstück namens Datteln 4 - Kommentar von Ulf Meinke zum Uniper-Kraftwerk

Essen (ots) - Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte dasKohlekraftwerk Datteln 4 zu einer gigantischen Investitionsruinewerden. Jahrelang ruhten die Bauarbeiten, der Abriss drohte - undDatteln wurde ein weiteres Symbol für die Problemanfälligkeit vonGroßprojekten in Deutschland. In Hamburg war es die Elbphilharmonie,in Berlin der Flughafen, in Stuttgart der Bahnhof und in NRW - wietypisch - ein Kohlekraftwerk. Der 178 Meter hohe Kühlturm standschon, als das Datteln-Projekt des Eon-Konzerns gestoppt wurde. 2009war das. Der Eon-Nachfolger Uniper hofft nun, dass die Anlage 2018ans Netz gehen kann.Datteln 4 bietet ein Lehrstück dazu, wie ein scheinbar mächtigerKonzern den Einfluss kritischer Bürger unterschätzen kann. Mit großerHartnäckigkeit kämpften Anwohner und Umweltschützer vor Gericht fürihre Interessen. Der Konzern benötigte Jahre dafür, um haarsträubendePlanungsfehler ansatzweise zu beheben. Immerhin spricht jetzt vieldafür, dass Uniper tatsächlich ans Ziel kommt. Klar ist aber auch:Kohlekraftwerke sind eine Technologie der Vergangenheit. Ein Projektwie Datteln 4 wird es in Deutschland wohl in Zukunft nicht mehrgeben. Und das ist auch gut so.