Essen (ots) - Nach der erfolgreichen Wiederbelebung einesAfD-Mitarbeiters hat der nordrhein-westfälischeSPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel (Bochum/Herne) HunderteGlückwünsche zu seiner Tat erhalten. Dem gelernten Intensivpflegerist die europaweite Beachtung des Vorfalls, über den zuerst die WAZberichtet hatte, etwas unangenehm. "Das war keine Heldentat. Ich habenur das Selbstverständliche getan", betonte der türkischstämmigeYüksel gegenüber der in Essen erscheinenden Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ). Vielmehr betonte Yüksel, dass das Ereignis dieBedeutung von Erste-Hilfe-Kenntnissen betone: "Frischt sie auf",appellierte er an die Bürger, "meldet euch bei einem Kurs des RotenKreuzes oder anderer Organisationen an!" Interview-Anfragen von TV-und Radiosendern habe er vorerst eine Absage erteilt. Er könne nichtvor eine Kamera treten, wenn der Patient noch auf der Intensivstationliege. Yüksel hatte auf einer Sitzung des Gesundheitsausschusseseinem Mitarbeiter der AfD-Fraktion erfolgreich Erste Hilfe geleistet,nachdem dieser mit massiven Herzbeschwerden zusammengebrochen war.Unterstützt wurde Yüksel dabei von der FDP-Abgeordneten SusanneSchneider.