WAZ: Laschets Revierfrauen - Kommentar von Tobias Blasius zu Personalentscheidungen des NRW-Ministerpräsidenten

Essen (ots) - Die Dortmunder Dezernentin Diane Jägers ist alszupackende Rechts- und Innenpolitikerin bekannt, nicht aber alsFachfrau für Gender Mainstreaming. Dass Ministerpräsident Laschet dieJuristin dennoch als Abteilungsleiterin für Gleichstellung insNRW-Heimatministerium holt, ist eher als Kuriosum seiner durchauscleveren Talentförderung und Netzwerk-Pflege der Marke Ruhrgebiet zubetrachten.Jägers, in der Flüchtlingskrise als pragmatische Managerin mit demTalent zum Klartext aufgefallen, steht schon länger im Fokus desRegierungschefs. Als Mitglied der "Bosbach-Kommission" zurNeuaufstellung der inneren Sicherheit in NRW soll sie auf Landesebeneweiter an Profil gewinnen. Ebenso wie die Duisburger DezernentinDaniela Lesmeister, die Laschet bereits zur obersten Polizistin insInnenministerium beförderte.Serap Güler, eine wortflinke Bergmanns-Tochter aus Marl, und dieemsige Ina Scharrenbach aus Kamen wurden gleich ins Kabinett berufen.Laschet lässt keinen Zweifel, dass er den CDU-Frauen aus dem Revierauch über 2022 hinaus in NRW eine wichtige Rolle zutraut.