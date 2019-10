WAZ: Laschet schaltet sich bei Thyssenkrupp ein - Sonderdividende vom Tisch

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen (ots) - Angesichts von Spekulationen über eineSonderdividende mitten in der Konzernkrise hat sichNRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei Thyssenkruppeingeschaltet. Nach Gesprächen mit dem Thyssenkrupp-GroßaktionärCevian erklärte Laschet gegenüber der Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ, Mittwochausgabe), der Finanzinvestor plane nicht, Geldnach einem möglichen Verkauf der lukrativen Aufzug-Sparte aus demKonzern zu ziehen. "Cevian Capital hat mir gegenüber zugesichert,dass eine Sonderdividende oder Ausschüttung nicht beabsichtigt ist",sagte Laschet der WAZ. "Das ist eine wichtige Botschaft und einErfolg", betonte Laschet. "Alle Erlöse müssen in die Zukunft desUnternehmens investiert werden. Das schafft Klarheit für dieMitarbeiter und Perspektiven für den Gesamtkonzern." Ein Sprecher vonCevian bestätigte gegenüber der WAZ, dass der Investor keineSonderdividende fordere. Der stellvertretendeThyssenkrupp-Aufsichtsratschef Markus Grolms, der im Konzern dieInteressen der IG Metall vertritt, erklärte, ihm liege eineentsprechende schriftliche Zusicherung von Cevian-GründungspartnerLars Förberg vor. Grolms sagte der WAZ, die Arbeitnehmer hätten dieZusage von Cevian "eingefordert, seit bekannt wurde, dass dieAufzug-Sparte an die Börse gebracht oder verkauft werden soll". DieIG Metall würdigte den Einsatz Laschets. "Ministerpräsident Laschethat uns dabei öffentlich, aber vor allem bei internen Gesprächenimmer unterstützt", sagte Grolms. Die Botschaft, dass Cevian keineAusschüttung anstrebe, sei "enorm wichtig" für die Beschäftigten unddie Unternehmen des Konzerns.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell