WAZ: Laschet lenkt im Streit um Sozialticket ein

Düsseldorf. (ots) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident ArminLaschet (CDU) will im Streit um das Sozialticket für Bedürftige imNahverkehr einlenken. "Ich habe selbstverständlich die Belange derMenschen im Blick, die auf Hilfe angewiesen sind. Das war zu jedemZeitpunkt klar. Wir werden mit den Verkehrsverbünden reden und einesozialverträgliche Lösung finden", sagte Laschet der in Essenerscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagausgabe).Er nehme die Kritik ernst.Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hatte vergangene Wocheim Landtag angekündigt, dass die Landesregierung ab 2020 den Zuschussan die Verkehrsverbünde für ein Sozialticket über jährlich 40Millionen Euro komplett streichen werde. Die Entscheidung stieß beiKommunen und Sozialverbänden auf scharfe Kritik."Mobilität und Teilhabe sind wichtig, deshalb sind vergünstigteTicket-Angebote für Bedürftige richtig", sagte Laschet der WAZ. Esgehe der Landesregierung allein um die systematische Frage, ob dasLand die in ihrer Preisgestaltung eigenständigen Verkehrsverbündedafür extra bezahlen müsse und welche Rolle übrige Sozialleistungenspielen sollten. "Eigentlich müssen die Kosten für Mobilität Teil desHartz-IV-Satzes sein, landesweit und gerecht", so Laschet.