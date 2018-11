WAZ: Laschet ehrt Imbiss-Wirte von Altena

Essen (ots) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet(CDU) will die Inhaber eines Döner-Grills in Altena mit derRettungsmedaille des Landes auszeichnen. Ahmet Demir und sein VaterAbdullah, die im November 2017 Bürgermeister Andreas Hollstein vorden schlimmeren Folgen eines Messerangriffs bewahrt hatten, sollennach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Dienstagausgabe) am Freitag auf Zeche Zollverein in Essen die Ehrungerhalten. Insgesamt wird Laschet die traditionsreicheRettungsmedaille an 21 Bürger verleihen. Die Auszeichnung wird seit1951 an Menschen vergeben, die anderen unter Einsatz ihres eigenenLebens geholfen haben. Ahmet und Abdullah Demir waren am 27. November2017 bei einem Angriff auf den CDU-Politiker Hollstein in ihremImbiss beherzt eingeschritten. Der 56-jährige Angreifer handelte nachEinschätzung des Landgerichts Hagen aus persönlicher Verbitterung undwurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell