WAZ: Laschet begrüßt GroKo-Gipfel

Essen (ots) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ArminLaschet (CDU) hat die Einladung von Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier zu einem Gipfelgespräch zwischen den Parteivorsitzendenvon Union und SPD begrüßt: "Ich finde es wichtig, dass derBundespräsident alle Parteien daran erinnert, dass sie dem Gemeinwohlverpflichtet sind und nicht nur den eigenen Anhängern", sagte Laschetder in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Samstagausgabe). "Der Gedanke, in dieser schwierigen Phase derRegierungsbildung CDU, CSU und SPD an einen gemeinsamen Tisch zurufen, ist ein guter", so Laschet weiter.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell