WAZ: Landesamt: Stickoxid-Messstellen in NRW stehen richtig

Essen (ots) - Das Landesamt für Natur, Umwelt undVerbraucherschutz (Lanuv) ist bei der Einrichtung der Messstationenfür Stickstoffdioxid gesetzeskonform vorgegangen. Nach Auskunft einerLanuv-Sprecherin hat der Tüv Rheinland in einer Untersuchungbestätigt, dass alle 49 Stationen in NRW, an denen überhöhte Werteregistriert wurden, ordnungsgemäß aufgestellt wurden. Damit rückenFahrverbote näher: Kritiker der in der vergangenen Woche verhängtenDieselfahrverbote für Essen und Gelsenkirchen hatten Zweifel an derObjektivität der Messwerte geäußert.