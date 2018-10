WAZ: Land kündigt European Homecare im Streit um die Flüchtlingsunterkunft Sankt Augustin

Essen (ots) - Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Zusammenarbeitmit dem privaten Flüchtlingsheim-Betreiber European Homecare (EHC) inder Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Sankt Augustin wegeneines Streits um die Betreuungsqualität gekündigt. Das berichtet dieWestdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Mittwochsausgabe) "DasVertragsverhältnis wurde wegen anhaltender Differenzen über denBetrieb beendet", bestätigte eine Sprecherin der zuständigenBezirksregierung Köln der WAZ. Das Essener Unternehmen wurde internenUnterlagen zufolge mehrfach abgemahnt, weil Personalschlüssel in derSozialbetreuung der Asylbewerber nicht eingehalten, Belegungslistenund Gesundheitsdokumentationen fehlerhaft geführt undHygienestandards missachtet worden seien.2014 geriet EHC in Negativschlagzeilen, als Mitarbeiter einesexternen Sicherheitsdienstleisters in der Einrichtung Burbach einenFlüchtling misshandelten. Nach dem Skandal wurden Aufsicht undBetreuungsstandards nachgebessert. Landesweit unterhält NRW aktuell32 Zentrale Unterbringungseinrichtungen, die Asylbewerber bis zurKlärung des Bleiberechts betreuen sollen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell