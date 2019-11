WAZ: Kundgebung vor Essener Thyssenkrupp-Zentrale geplant

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen (ots) - Bei Thyssenkrupp zeichnen sich weitere Protestkundgebungen ab:Einen Tag nach den Stahlarbeitern wollen auch Mitarbeiter der Aufzug-Sparte aufdie Straße gehen, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ,Donnerstagausgabe) berichtet. Die IG Metall erwartet Gewerkschaftskreisenzufolge, dass am kommenden Mittwoch (4. Dezember) Hunderte Beschäftigte von dendeutschen Standorten des Elevator-Geschäfts zum Konzernsitz nach Essen reisenwerden. Die IG Metall fordert unter anderem Investitionszusagen sowie Standort-und Jobgarantien für die Sparte. Weltweit gehören mehr als 50.000 Beschäftigtezum Elevator-Geschäft, davon rund 5000 in Deutschland. Dem Vernehmen nach stehenam 4. Dezember Verhandlungen der Arbeitnehmervertreter mit der Konzernleitungzur Zukunft des Aufzug-Geschäfts an. Für den 3. Dezember bereitet die IG Metallbereits eine Großkundgebung vor der Zentrale der Thyssenkrupp-Stahlsparte inDuisburg vor. Mehrere Tausend Teilnehmer werden erwartet.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55903/4452566OTS: Westdeutsche Allgemeine ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell