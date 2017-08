WAZ: Der Kunde vergisst nicht - Kommentar von Andreas Böhme zu Microsofts Xbox

Essen (ots) - Online-Zwang, eingeschränkte Rechte an gekauftenSpielen, schlechtes Marketing - es gibt kaum etwas, was Microsoft zumStart der Xbox One vor vier Jahren nicht falsch gemacht hätte. Zwarwurde das meiste bereits nach kurzer Zeit wieder geändert, doch dawar es bereits zu spät. So leicht vergisst ein Videospieler nicht undverzeihen tut er erst recht nicht. Auch deshalb ist Sony mit seinerPlaystation vier Jahre später allen Mitbewerbern Lichtjahre enteilt.Es ist bewundernswert, dass die von Bill Gates gegründete Firmadennoch nie aufgegeben hat und in diesem Herbst wieder eine neueKonsole auf den Markt bringt - zu einer Zeit, in der das Videospiellangsam aber sicher endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommenist. Ob ein Startpreis von knapp 500 Euro allerdings dazu angetanist, die Vorherrschaft der Japaner zu brechen, darf bezweifeltwerden.Ja, die Technik der "Xbox One X" ist gut. Aber was bringt sie,wenn viele deutsche Haushalte sie gar nicht nutzen können, weilpassende Fernseher und schnelle Internetleitungen noch fehlen? Einerneuter Flop aber wäre schade. Vor allem für die Videospieler. Dennauch bei Videospielkonsolen gilt, dass Konkurrenz geschäftsbelebendist.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell