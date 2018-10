WAZ: Krupp-Stiftung muss um Einfluss bangen

Essen (ots) - Mit der Zweiteilung von Thyssenkrupp könnte dertraditionsreiche Essener Großaktionär Krupp-Stiftung Einflussverlieren. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ,Freitagausgabe) berichtet, ist fraglich, ob der Stiftung in beidengeplanten Konzernen ein Entsenderecht für Aufsichtsräte zukommt, wiees derzeit bei Thyssenkrupp existiert. Das Entsenderecht gilt alsBollwerk gegen feindliche Übernahmen. In der Satzung des Unternehmensist derzeit festgeschrieben, dass die Stiftung beim aktuellenAnteilsbesitz zwei Mitglieder direkt in den Aufsichtsrat entsendendarf. Im Umfeld der Krupp-Stiftung heißt es, es gebe noch keineEntscheidung zum Entsenderecht. Die Stiftung werde darauf achten,dass ihre Interessen gewahrt bleiben.Den Plänen von Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff zufolge sollenzwei unabhängige Unternehmen entstehen: Thyssenkrupp Materials mit40.000 Beschäftigten und Geschäften rund um Stahl, Werkstoffhandelund Marine auf der einen Seite, auf der anderen Seite ThyssenkruppIndustrials mit 90.000 Mitarbeitern und den Sparten Aufzüge,Autoteile und Anlagenbau. Rechtsnachfolger der bestehendenThyssenkrupp AG soll die Gesellschaft Materials werden. DerIndustrials-Konzern wird abgetrennt und erhält dabei auch eineveränderte Eigentümerstruktur, der Anteil der bisherigen Aktionäreverringert sich.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell