WAZ: Krupp-Nachfahren sorgen sich um den Konzern und rechnen mit der Krupp-Stiftung ab

Der Familienrat der Krupp-Nachfahren hat sichzutiefst besorgt um die Zukunft des Essener Dax-Konzerns geäußert undKonsequenzen in der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftunggefordert, die der Krise bisher tatenlos zugesehen habe. "OnkelAlfried hätte auf keinen Fall einfach abgewartet und gehofft, dasssich die Probleme von alleine erledigen", sagte dessen Nichte DianaFriz der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe).Mit ihren Cousins Eckbert und Friedrich von Bohlen und Halbachfordert sie die Stiftung auf, eine Führungsrolle im Krisenmanagementder Firma zu übernehmen. Mittelfristig solle die Stiftung durchAktienkäufe auch wieder eine Sperrminorität von 25,1 Prozenterreichen.Die Krupp-Stiftung ist mit rund 21 Prozent nach wie vor größterEinzelaktionär von Thyssenkrupp. Der Konzernchef Heinrich Hiesingerund der Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Lehner waren im Julizurückgetreten - beide mit dem Verweis auf mangelnde Rückendeckungdurch die Stiftung. Der Familienrat macht dafür StiftungschefinUrsula Gather und das elfköpfige Kuratorium verantwortlich. "Lauterhonorige Damen und Herren, die profunde Ideen haben, wie sie das Geldausgeben können, das die Stiftung gar nicht übrig hat", sagt Friz.Sie wirft der Stiftung, die seit Jahrzehnten von ihrer Substanz lebe,"Missachtung des testamentarischen Auftrags und Raubbau amFirmenvermögen" vor.Friedrich von Bohlen und Halbach legte Gather indirekt denRücktritt nahe: "Sie ist Rektorin der TU Dortmund, das ist einVollzeit-Job. Sie ist Vorsitzende des Kuratoriums, sie ist imAufsichtsrat von Thyssenkrupp und sie hat keine unternehmerischeErfahrung. Sie müsste eigentlich selber erkennen, was das bedeutet."Eckbert von Bohlen und Halbach setzt auf Ministerpräsident ArminLaschet (CDU): "Herr Laschet ist der Einzige, der im Kuratorium freiagieren kann, ohne alte Wunden aufzureißen." Er sei optimistisch,dass "Laschet eine starke Kraft sein" könne, die Stiftung neuaufzustellen und damit auch dem Konzern zu helfen. DerMinisterpräsident könne auch als oberster Dienstherr derStiftungsaufsicht des Landes aktiv werden. Denn die Krupp-Stiftunglege als eine von ganz wenigen in Deutschland ihre Finanzen nichtoffen. Die Stiftungsaufsicht müsse dafür sorgen, dass der Hügelendlich sage, was er wofür ausgibt. Der Familienrat hat kein Mandatin der Stiftung. Er fordert aber, informiert und gehört zu werden,wie es der Wille von Alfried Krupp von Bohlen und Halbach gewesensei.