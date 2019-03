WAZ: Konzerne warnen vor Populisten in Europa - Wahlaufrufe von Eon, Evonik, RWE und Thyssenkrupp

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

Essen (ots) - Die Chefs der Unternehmen Eon, Evonik, RWE undThyssenkrupp warnen vor einem Erstarken der Populisten in Europa undwenden sich mit einem Wahlaufruf an die Beschäftigten."Jahrzehntelang gab es einen europäischen und überwiegend auchglobalen Konsens, dass mehr Zusammenarbeit zu mehr Wohlstand für alleführt. Dieser Konsens ist durch eine Reihe von Entwicklungenbedroht", sagte Eon-Chef Johannes Teyssen der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). Eine hohe Wahlbeteiligungkönne den Zusammenhalt in Europa stärken "und zugleich dieWahlchancen von Populisten verringern".Auch Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff zeigte sich gegenüber derWAZ mit Blick auf die aktuelle politische Lage in Europa besorgt. "Esist schon erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit es manchengelingt auszublenden, was Europa für uns bedeutet", sagte Kerkhoff."Da sind aus meiner Sicht auch wir als Unternehmen gefordert." Daherplane Thyssenkrupp einen Aufruf an die Mitarbeiter in Europa, im Maizur Wahl zu gehen."Es ist wichtig und richtig, die EU, unsere EU, jetzt zu stärken -statt sie zu schwächen, wie viele Populisten es fordern", sagte RolfMartin Schmitz, der Chef des Essener Energiekonzerns RWE, der WAZ. Erwerbe bei den Mitarbeitern dafür, das "demokratische Rechtwahrzunehmen und im Mai wählen zu gehen". "Die Abstimmung inGroßbritannien ist auch so ausgegangen, weil es nicht gelungen ist,junge Menschen zu mobilisieren", sagte Evonik-Chef Christian Kullmannmit Blick auf das Brexit-Votum. "Das gleiche Risiko besteht nun inEuropa - und für die Wahlen Ende Mai. Die Gefahr, dasseuropafeindliche Kräfte an Einfluss gewinnen, ist real." Deshalb rufeer die Mitarbeiter auf, wählen zu gehen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell