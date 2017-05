WAZ: Klarheit nur durch ein Bundesgesetz - Kommentar von Frank Meßing zu verkaufsoffenen Sonntagen

Essen (ots) - Über den Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadtwird seit Jahren spekuliert. Die Fusion ist bislang ausgeblieben.Politisch ziehen die Kontrahenten nun demonstrativ an einem Strang.Das Tohuwabohu beim verkaufsoffenen Sonntag bekommen sie auchwirtschaftlich zu spüren. Das schweißt zusammen.Unternehmen müssen Geld verdienen, Gewerkschaften und Kirchen dieMitarbeiter schützen. In diesem Spannungsfeld muss ein Kompromissher. 16 Ladenöffnungsgesetze sind 15 zu viel. Der Handel inDeutschland braucht wieder eine einheitliche Regelung, wie es sieschon einmal gab. Die jetzige Konstellation überfordert Kommunen beider Genehmigung, verunsichert Verbraucher und schadet dem Handel.Öffnungszeiten gehören nicht in die Hände von Richtern, sondern inden Bundestag. Aus historischen Gründen ist Deutschland ein föderalerStaat. Der Handel ist dank des Internets aber längst eine globaleBranche geworden. Der drittstärkste Wirtschaftszweig mit seinen dreiMillionen Beschäftigten braucht Klarheit. Zehn offene Sonntage wie inBerlin wären ein guter Kompromiss. Die völlige Freigabe derÖffnungszeiten ist dagegen eine überzogene Forderung des Handels.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell