WAZ: Keine Alternative zur Vorsicht - Kommentar von Frank Preuß zur Terrordrohung

Essen (ots) - In den Geschäften des Essener Shoppingcenters amLimbecker Platz waren gestern alle spürbar um die Rückkehr zurNormalität bemüht. Gut so - und was bliebe ihnen und uns auch übrig?Nicht mehr auf die Straße gehen?Schwerbewaffnete Polizisten vor einem geschlossenenEinkaufszentrum: Ohne dass wirklich etwas passiert wäre, habenallerdings Fanatiker, die uns das Leben so gerne zur Hölle machenmöchten, am Samstag die Bilder bekommen, an denen sie Freude haben.Für Triumphgeheul besteht für die Terrorstifter dennoch kein Anlass.Auch wenn sich solche Bilder womöglich schon bald wiederholen werden,so hat man nicht den Eindruck, als reagierten die Behördenhysterisch.Niemand, der einen Geschäftsbetrieb zwangsweise lahmlegt, macht essich mit seiner Entscheidung leicht. Und wenn die Bedrohungslage sokonkret war, wie sie nach bisherigen Erkenntnissen erscheint, gab esam Samstag keine Alternative. Gewiss, es ist ein schmaler Grat, aufdem die Entscheider balancieren. Der Fall Amri aber mahnt zurVorsicht. Drohungen aus Syrien wird man schwer unterbinden können.Verhindern muss man, dass sie hier auf fruchtbaren Boden fallen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell