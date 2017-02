WAZ: Kein großer Wurf - Kommentar von Michael Kohlstadt zum Verpackungsmüll

Essen (ots) - Es gibt wohl kaum ein Alltagsthema, bei dem Anspruchund Wirklichkeit soweit auseinanderklaffen wie beim Müll. Das giltgesamtgesellschaftlich und politisch. Es gilt aber auch im ganzpersönlichen Umgang mit den Hinterlassenschaften unsererKonsumgesellschaft.Ja, wir sind die Mülltrenner-Nation par excellence. Aber auch inder Müllproduktion liegen wir ganz weit vorn. Unser Entsorgungssystemwirkt komplex wie die Quantenmechanik. Und genauso undurchschaubar:Wer was wann wohin entsorgt und wie viel Geld er damit am Endeverdient, das ist für Normalbürger nicht mehr nachzuvollziehen. Zuallem Überfluss ist es auch mehr als 25 Jahre nach der erstenVerpackungsverordnung der Bundesrepublik nicht gelungen, nachhaltigan den Recyclingquoten zu drehen.Das alles ist kein Ruhmesblatt. Auch das geplanteVerpackungsgesetz von Umweltministerin Barbara Hendricks ist keingroßer Wurf, sondern eher der sprichwörtliche Spatz in der Hand. DasRingen darum, wie man die wachsenden Müllberge unsererWohlstandsgesellschaft in den Griff bekommt, wird weiter gehen. Ausder Verantwortung stehlen, kann sich dabei niemand.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell