WAZ: Kein Gegengewicht, aber ein Gegenentwurf - Kommentar von Alexander Marinos zur Wahl von Frank-Walter Steinmeier

Essen (ots) - Dass Frank-Walter Steinmeier gestern mit großerMehrheit zum Bundespräsidenten gewählt wurde, ist eine guteNachricht. Steinmeier hat die Kraft und die Fähigkeit, alsStabilisator in unsicheren Zeiten nach innen und nach außen zuwirken. Das Amt gerade jetzt als Fortsetzung seinerAußenminister-Aktivitäten mit anderen Mitteln zu verstehen, istangemessen und richtig - wenn er die Innenpolitik nicht aus den Augenverliert.Ob der gestrige Tag unter rein machtpolitischen Gesichtspunktenauch für CDU und CSU ein guter war, steht auf einem anderen Blatt.War es nun ein Akt der "Selbstverzwergung", einen Sozialdemokraten zuwählen, oder gar ein Zeichen von Souveränität, einen politischenKonkurrenten ins höchste Amt zu befördern? Die kluge, pointierte undtiefgründige Rede von Bundestagspräsident Norbert Lammert gesterndürfte den Christdemokraten und -sozialen die verpasste Chancejedenfalls noch einmal vor Augen geführt haben und dieVerzwergungsthese stützen. Lammert wäre auch (!) ein guterBundespräsident gewesen. Sei's drum.Fest steht, dass die SPD gerade die Wiederauferstehung alsVolkspartei feiert. Die Wahl Steinmeiers mitten in den Schulz-Effekthinein könnte im Herbst, wenn der Bundestag gewählt wird,rückblickend als Beginn der Nach-Merkel-Ära gelten. Steinmeier zumPräsidenten und Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten gemacht zu haben,hat Noch-Parteichef Sigmar Gabriel jetzt schon zumindest eine Fußnoteim Geschichtsbuch gesichert: als genialsten Sich-selbst-Abschafferaller Zeiten.Im Rückblick ist man immer schlauer. Das gilt auch für die Frage,ob die Beschreibung der aktuellen Lage als "weltpolitischeZeitenwende" eine Übertreibung ist oder nicht, und welche Rolle demBundespräsidenten dabei zukommt. Betrachtet man Steinmeier mit demBlick auf das halb leere Glas, sinken die Erwartungen. AlsAußenminister hat er weder die Ukraine-Krise noch den Syrien-Kriegentscheidend beeinflussen können. Als Typ wirkt Steinmeier blass,farblos und glatt, schlicht langweilig. Andererseits ist es auch seinVerdienst, den Iran nach 13 Jahren Verhandlungen zu einemAnti-Atom-Abkommen bewegt zu haben - einem Abkommen, das der neueUS-Un-Präsident wieder aufkündigen möchte. Diesem erfolgreichenSteinmeier ist zu bescheinigen, seine Ziele unaufdringlich, behutsamund diplomatisch-beharrlich zu verfolgen. Kann so einer die Weltretten?Steinmeier ist der Anti-Trump. Aber er ist dies nicht alsGegengewicht, sondern als Gegenentwurf. Sich mit Taten gegen denneuen Nationalismus der USA und auch innerhalb Europas zu stemmen,kommt derzeit nur der Kanzlerin zu. Steinmeier muss es mit Wortenversuchen - als Bundespräsident, dessen gebotene parteipolitischeNeutralität ihn tunlichst nicht zu einem Neutrum machen sollte. Kanner das? Wer ihn seinerzeit als Kanzlerkandidat erlebt hat, wie er aufden Marktplätzen "schröderte" - laut, hart, klar -, weiß: Er kann es.Steinmeier muss und wird sich positionieren: gegenSchwarz-Weiß-Denken, gegen alternative Fakten, gegen Populismus. Daswird sein Thema. Einigkeit und Recht und Freiheit, gesterntraditionell von der Bundesversammlung besungen, sind keineSelbstverständlichkeiten. Wie ein Nicht-Demokrat die Grundfesteneiner freiheitlichen Gesellschaft erschüttern kann, zeigt gerade eingigantisch-gruseliges Experiment in Amerika.