WAZ: Kein Ausweg für Kraft - Kommentar von Tobias Blasius zum Einsatz eines Gutachters im Fall Amri

Essen (ots) - Eigentlich macht Ministerpräsidentin Kraft im Umgangmit dem Terrorfall Amri exakt das, was geboten ist: Sie wägtangesichts der unübersichtlichen Lage ihre Worte, signalisiertZustimmung zu Gesetzesverschärfungen, drückt Mitgefühl aus,appelliert an den gesellschaftlichen Zusammenhalt, lässt einen"Sonderermittler" mögliche Behördenfehler aufspüren.Ein Ausweg aus der Defensive in der Sicherheitsdebatte ist dennochnicht erkennbar. Krafts Aufklärungsarbeit vollzieht sich eben imSchatten der ungestümen Vorwärtsverteidigung ihres InnenministersJäger. Sein Gerede vom Rechtsstaat, der "bis an seine Grenzen"gegangen sei, nährte von Beginn an Zweifel an einer ergebnisoffenenPrüfung möglichen Behördenversagens.Krafts "Sonderermittler" trägt die Hypothek einer von Jäger schonbeantworteten Schuldfrage. Und konkurriert womöglich mit einemUntersuchungsausschuss, der mehr Befugnisse, Zeit und größereÖffentlichkeit hat.Es liegt nahe, dass die Opposition die Chance nutzen wird, denNRW-Strang des islamistischen Anschlags mit allen parlamentarischenRechten aus den Archiven des Innenministeriums ans Licht zu zerren.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell