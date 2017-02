WAZ: Die Kehrseite der Medaille - Kommentar von Michael Kohlstadt zum Dortmunder Image

Essen (ots) - Marode Straßen, soziale Brennpunkte,wirtschaftliches Schlusslicht: Das Ruhrgebiet tut sich schwer, seinemfraglos ehrgeizigen Struktur- auch einen nachhaltigen Imagewandelfolgen zu lassen. Geht es um das Ansehen der Region, gilt neben derKultur insbesondere der Fußball als Garant für hohe Attraktivität.Speziell in Dortmund hängt die Außenwirkung wie nirgends sonst amrunden Leder. Der BVB ist seit Jahren der wichtigste Werbeträger dereinwohnerstärksten Revierstadt. Die schwarz-gelbe Fußballbegeisterungkennt keine Grenzen. Dortmund als Ganzes profitiert davon seit Jahren- und die Region gleich mit.Die Schattenseiten dieses einmaligen Wechselspiels zwischen Sportund Stadtgesellschaft zeigen sich jetzt. Hass und Randale rund um dasLeipzig-Spiel, eine als Folge der Krawalle beim nächsten Ligaspielgesperrte Südtribüne, die bis in höchste politische Kreise getrageneDiskussion um Fangewalt im Fußball: All das lenkt bundesweit denBlick auf eine Stadt, die sich ohnehin mit ihrer berüchtigtenNeonazi-Szene herumschlagen muss. Dortmund muss aufpassen: Dassorgsam gepflegte Bild einer sympathischen Stadt im Aufschwung darfnicht dauerhaft beschädigt werden.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell