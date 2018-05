WAZ: Joschka Fischer und Frank Schätzing bei der lit.Ruhr

Essen (ots) - Das internationale Literaturfestival lit.Ruhr wirdam 9. Oktober in Essen mit einem geopolitischen Vortrag von JoschkaFischer eröffnet; als weiterer Höhepunkt des Lese-Festes steht einabschließender Auftritt von Bestseller-Autor Frank Schätzing fest.Dies meldet die in Essen erscheinenden Westdeutsche AllgemeineZeitung (WAZ) in ihrer Mittwochausgabe. Der ehemaligeBundesaußenminister Fischer wird auf der Unesco-Welterbe-ZecheZollverein weltweite Konflikt-Szenarien aus seinem aktuellen Buch"Der Abstieg des Westens" skizzieren und internationale Entwicklungender Politik analysieren. Zum Abschluss des Festivals gastiertBestsellerautor Frank Schätzing am Sonntag, 14.Oktober, mit einerMultimedia-Show zu seinem aktuellen Roman "Die Tyrannei desSchmetterlings" im Essener Kino Lichtburg. "Ich freue mich sehr aufdie lit.Ruhr und ganz besonders auf die Lichtburg!", sagte der Autormit Blick auf seinen Auftritt in Deutschlands größtem Kinosaal. SeinRoman belegt derzeit Platz 2 der Bestseller-Liste. Das kompletteProgramm der lit.Ruhr 2018 wollen die Veranstalter am 29. Augustbekanntgeben; das Festival hatte im Oktober 2017 mit rund 80Veranstaltungen seine erfolgreiche Premiere im Ruhrgebiet gefeiert.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell