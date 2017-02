WAZ: Jeder Anstand ist verloren - Kommentar von Matthias Korfmann zur Spionageaffäre

Essen (ots) - Die Spionage-Vorwürfe gegen türkische Einrichtungenin NRW ziehen immer größere Kreise. So sollen Imame desIslamverbandes Ditib im Auftrag der Türkei Spitzeldienste gegenLehrer und in Moscheegemeinden geleistet haben - dieBundesanwaltschaft ermittelt. Die Vorwürfe, die nun von derGewerkschaft GEW kommen, klingen noch ungeheuerlicher: Lehrer, Elternund Kinder sollen aufgefordert worden sein, ganze Schulenauszuspionieren. Hier bei uns in NRW. Auf Wunsch derGeneralkonsulate.Man stelle sich das vor: Eine Klasse beschäftigt sich ausaktuellem Anlass mit dem umstrittenen Besuch des türkischenMinisterpräsidenten Yildirim in Oberhausen. Ein Kind filmt, wasLehrer und Mitschüler dazu sagen und schickt diese Aufnahme antürkische Behörden. Eine grauenhafte Vorstellung.Grauenhaft, weil der türkische Staat damit eine weitere Grenzeüberschreiten würde. Er hat allem Anschein nach schon Boykottaufrufegegen türkeistämmige Einzelhändler unterstützt, Misstrauen inMoscheegemeinden gesät und Imame als Agenten eingesetzt. In Schulenhat dieser von Verfolgungswahn getriebene Staat nichts verloren. Wersogar Kinder als Spione missbrauchen will, hat jeden Anstandverloren.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell