WAZ: Der Innenminister als Problem - Kommentar von Tobias Blasius zum Fall Amri

Essen (ots) - Es gehört eigentlich zu den Binsenweisheiten derPolitik, dass selten der konkrete Behördenfehler einen Ministerstürzt, sondern fast immer der Umgang damit. Nordrhein-WestfalensInnenminister Ralf Jäger, der in zahlreichen Skandalen fastbeeindruckende Nehmerqualitäten bewies, scheint dieses Gesetz derSerie erneut einer Belastungsprobe unterziehen zu wollen.Die Behauptung des Sozialdemokraten, beim bestens bekanntenTerroristen Amri sei "der Rechtsstaat bis an die Grenzen" gegangen,wurde rasch von namhafter Stelle angezweifelt. Sollte sich jetzt auchnoch bewahrheiten, dass Amri keineswegs seit Februar 2016 vor allemin Berlin lebte und nur noch "für einen sehr kurzen Zeitraum wiederhier angetroffen" wurde, wie der Innenminister eilig versicherthatte, wird Jäger vollends zum Problembär der Regierung Kraft.Die erwartbare Absage der Opposition an die von derMinisterpräsidentin erbetene überparteiliche Begutachtung möglicherBehördenfehler zeigt das rot-grüne Dilemma. Vier Monate vor derLandtagswahl werden CDU und FDP keine Gelegenheit mehr auslassen,Jäger als Sicherheitsrisiko hinzustellen und den Fall Amri auf dieTagesordnung der Landespolitik zu hieven.