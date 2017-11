Essen (ots) - Die Klima-Initiative der 51 deutschen Unternehmen,darunter Dax-Schwergewichte und Handelsriesen, ist in mehrfacherHinsicht bemerkenswert: Zum einen stellt sich eine Schar mächtigerKonzerne mit ihrer Forderung, Deutschland müsse Vorreiter beimKlimaschutz sein, frontal gegen die organisierte Lobby der deutschenWirtschaft. Zum anderen ermahnen diese Firmen die Parteien zu mehrMut, während ausgerechnet die Grünen ihre ehrgeizigsten Ziele räumen.Wie überzeugend sich welcher Konzern einen grünen Anstrich gibt,ist freilich je nach Einzelfall Ansichtssache. Konzernlenker, dienicht das Interesse des Unternehmens an die ersten neun Stellen ihrerTop-Ten-Agenda setzen, sind nicht lange Konzernlenker. Deshalb darfgemutmaßt werden, dass noch vor ihrer Sorge ums Klima die Sorge umsImage und die Zukunftsmärkte des eigenen Ladens steht, zum Beispielbei der neugrünen Eon.Letztlich wird der Umstieg in eine Wirtschaft ohne Treibhausgaseaber nicht mit Forderungen und Zielmarken gelingen. Sondern nur mitdem technischen Fortschritt vor allem bei der Speicherung grünerEnergie. Ist er weit genug, gehen die Kohlekraftwerke ganz allein vomNetz.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell