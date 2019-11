Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen (ots) - Die IG Metall knüpft einen möglichen Verkauf derThyssenkrupp-Aufzugsparte mit mehr als 50.000 Beschäftigten an Bedingungen."Jedem möglichen Käufer, der bei einem Bieterwettstreit mitmacht, muss klarsein, dass es rote Linien gibt, die wir nicht überschreiten werden", sagte KnutGiesler, Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen, der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe). So fordere die IG Metall unteranderem Standort- und Beschäftigungsgarantien, wie Giesler sagte. "DieTarifbindung muss gewährleistet bleiben - ebenso die betriebliche Mitbestimmungauf dem heutigen Niveau. Auch die betriebliche Altersversorgung muss abgesichertsein", betonte Giesler. "Außerdem wollen wir klare Zusagen für Investitionen indie Zukunft sowie die Aus- und Weiterbildung." Hunderte Beschäftigte der SparteThyssenkrupp Elevator trafen sich nach Angaben der IG Metall am Freitag (8.11.)zu Betriebsversammlungen an zahlreichen deutschen Standorten, darunter Essen,Düsseldorf, Köln, Troisdorf, Neuhausen, Hamburg, Freiburg, Emden, Leipzig undMünchen. Die IG Metall verhandle bereits mit dem Vorstand von ThyssenkruppElevator über eine Rahmenvereinbarung, mit der die Interessen der Beschäftigtenbei einem Verkauf oder einem Börsengang gesichert werden sollen, sagte Gieslerder WAZ. Er fügte hinzu: "Wenn es nun heißt, Kone wolle nach einer möglichenÜbernahme das Europageschäft abgeben, sagen wir: Das wäre eine massive Bedrohungfür die Beschäftigten in Deutschland."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell