WAZ: IG Metall will Stahlfusion von Thyssenkrupp und Tata zustimmen

Essen (ots) - Die IG Metall will grünes Licht für die geplanteStahlfusion von Thyssenkrupp und Tata geben. "Thyssenkrupp Tata Steelist machbar", sagte Detlef Wetzel, der die IG Metall alsVize-Aufsichtsratschef in der Thyssenkrupp-Stahlsparte vertritt, derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Wetzelmahnte zugleich: "Wir erwarten, dass die Vorstände von Thyssenkruppund Thyssenkrupp Steel jetzt alles daransetzen, verloren gegangenesVertrauen wiederherzustellen." Der gesamte Prozess hin zumZusammenschluss - die Dauer der Fusionsdebatte und derFusionsverhandlungen - sei "eine Zumutung für die Belegschaft, dieBetriebsräte und die IG Metall" gewesen. Nach Informationen der WAZsoll sich am Freitag (29. Juni) der Thyssenkrupp-Konzernaufsichtsrattreffen, um das von Vorstandschef Heinrich Hiesinger angestrebteBündnis mit Tata zu besiegeln. Entstehen soll Europas zweitgrößterStahlkonzern mit 48.000 Mitarbeitern und Werken in Deutschland,Großbritannien und den Niederlanden.Auch Thyssenkrupp-Konzernbetriebsratschef Wilhelm Segerathsignalisierte Zustimmung. "Die Stahlfusion mit Tata war nie unserWunsch, aber sie ist die bessere Alternative", sagte Segerath derWAZ. "Es kann doch nicht sein, dass Thyssenkrupp wie einGebrauchtwagen ausgeschlachtet werden soll und die Menschen auf demSchrott landen sollen", sagte Segerath mit Blick auf eine möglicheZerschlagung des Konzerns, die von Finanzinvestoren gefordert wird.Tekin Nasikkol, der Betriebsratschef der Thyssenkrupp-Stahlsparte,sagte der WAZ: "Unser Ziel war immer, die Arbeitsplätze und Standortezu sichern, die Interessen der Kolleginnen und Kollegen zu wahren undalle IG Metall-Mitglieder zu beteiligen. Das ist, denke ich,weitestgehend gelungen."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell