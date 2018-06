WAZ: IG Metall sieht Fortschritte bei Thyssenkrupp

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen (ots) - In der heißen Phase der Verhandlungen über eineStahlfusion von Thyssenkrupp mit Tata sieht die IG MetallFortschritte in den Gesprächen mit dem Management. "Die Zahl deroffenen Fragen ist kleiner geworden", sagte Markus Grolms, der alsstellvertretender Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef die Interessen derGewerkschaft im Konzern vertritt, im Gespräch mit der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). "Der Vorstand hatverstanden, was für uns wichtig ist, damit wir zustimmen können."Einen Automatismus für eine Zustimmung der Arbeitnehmerseite bei dergeplanten Abstimmung im Aufsichtsrat Ende des Monats gebe es abernicht. Als ein Knackpunkt in den Gesprächen gilt, dass sich dieStahlgeschäfte von Thyssenkrupp zuletzt deutlich besser entwickelthatten als bei Tata. Dies soll bei der Gründung desGemeinschaftsunternehmens berücksichtigt werden. "Die Wertlücke mussgeschlossen werden, aber nicht durch zusätzliche Schulden für dasJoint Venture", sagte Grolms. Am Mittwoch (13.6.) hatte derAufsichtsrat von Thyssenkrupp getagt.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell