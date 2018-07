WAZ: IG Metall bedauert Rücktritt von Hiesinger

Essen (ots) - Die IG Metall hat den angekündigten Rücktritt vonThyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger bedauert. "Auch wenn wir in derSache oft unterschiedlicher Meinung waren - Herr Hiesinger ist einintegrer Mensch. Und davon gibt es in den Führungsetagen nicht mehrso viele", sagte Detlef Wetzel, früherer IG-Metall-Chef undstellvertretender Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp Steel, derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Er bedaueredaher, dass Hiesinger den Konzern verlassen wolle. IG Metall undHiesinger hatten lange um die Ausgliederung der Stahlsparte in einGemeinschaftsunternehmen mit dem indischen Tata-Konzern gerungen.Nachdem Hiesinger die Fusion nach zweijährigen Verhandlungen Endevergangener Woche mit Tata besiegelt hatte, kündigte er amDonnerstagabend seinen Rückzug an.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell