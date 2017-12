Frankfurt am Main (ots) - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat die SPDermahnt, ihren Gerechtigkeits-Begriff mit aktuellen Inhalten zufüllen. "Es reicht nicht, das Wort auf Plakate zu drucken, die SPDmuss schon mal konkret und für den Bürger nachvollziehbardurchbuchstabieren, was sie unter Gerechtigkeit versteht", sagteHofmann der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe).Auf die Frage, ob er den Gerechtigkeitsbegriff der SPD-Spitze füreine leere Hülle halte, sagte er: "Es reicht nicht der Retroblick aufdie Gerechtigkeitsdebatte der 70er-Jahre. Damit können die Menschenheute nichts mehr anfangen, sie suchen Antworten auf ihre aktuellenFragen und Zukunftssorgen, etwa ob die Digitalisierung ihre Jobsgefährdet und wie sich das verhindern lässt. Oder wie sie alsAlleinerziehende über die Runden kommen sollen." Eine Neuauflage derGroßen Koalition würde der IG-Metall-Vorsitzende nur unterBedingungen begrüßen. "Was wir nicht brauchen, ist eine neue GroKo,die das Land in Trippelschritten regiert", sagte er. Eine neue GroKomüsse "Mut zu großen Lösungen" zeigen, vor allem für "die gewaltigenVeränderungen, allen voran die Digitalisierung der Arbeit und derGesellschaft". "Mit etwas Breitband-Ausbau ist das nicht getan",sagte Hofmann. Angesichts aktueller Ausgliederungs-Tendenzen ineinigen Konzernen forderte er zudem, die neue Regierung müsse "diekollektive Fortwirkung der Tarifverträge in diesen Ausgliederungenfestschreiben".Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell