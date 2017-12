WAZ: IG-Metall-Chef fordert Obergrenzen für Managergehälter

Frankfurt am Main (ots) - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat denKonzernführungen vorgeworfen, sich wieder "von den Finanzmärktentreiben" zu lassen. "Das endete zuletzt im Fiasko der großen Krise2008/09, danach wurde mehr Nachhaltigkeit und weniger kurzfristigesRenditedenken gepredigt. Doch seit ein paar Jahren schlägt das Pendelwieder gefährlich in die falsche Richtung zurück", sagte Hofmann derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Angesichtsaktueller Konflikte um den Abbau Tausender Arbeitsplätze bei denDax-Konzernen Thyssen-Krupp und Siemens vermisst derGewerkschafts-Chef den Sinn der Vorstände für die Konzernwurzeln."Ich halte es schon für sehr wichtig, dass der Vorstand einGrundverständnis für die Branche hat und um ihre Relevanz jenseitsder Ertragszahlen weiß", sagte er. Thyssen-Krupp-Chef HeinrichHiesinger will mit der Stahlsparte die Keimzelle aus dem Kerngeschäftdes Konzerns ausgliedern. Den Managern fehle auch aufgrund ihrerhohen Bezüge der Sinn für die Sorgen der Mitarbeiter, vor allem, wennsie sich zu stark am Aktienkurs orientierten. "Deshalb haben wir indiesem Jahr in den Aufsichtsräten erneut gefordert, dieVorstandsbezüge mehr am langfristigen Erfolg auszurichten, etwa ander Beschäftigtenzahl oder der Zufriedenheit der Mitarbeiter", sagteHofmann, und: "Wir müssen über Obergrenzen reden."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell