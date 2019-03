WAZ: IG-Metall-Chef: Regierung gefährdet Standort Deutschland

Finanztrends Video zu



mehr >

Essen (ots) - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann wirft der Politikzögerliches Handeln und der Industrie "Bräsigkeit" beim Umbruch derIndustrie durch Digitalisierung und E-Mobilität vor. Das gefährdeZehntausende Stellen in Deutschland. "Das macht mich sehrunzufrieden", sagte Hofmann der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(WAZ, Samstagsausgabe). Die Regierung habe immer von derVerkehrswende gesprochen, sie aber nie durchdekliniert. "Diese Fehlerder Vergangenheit holen uns nun ein. Weil das den StandortDeutschland gefährdet, merken nun alle, dass wir was tun müssen."Um die E-Mobilität anzuschieben, verlangt Hofmann von derBundesregierung, die Umrüstung öffentlicher Fahrzeugflotten "oderauch der Taxibetriebe" zu subventionieren. Auch beim Ausbau derLadesäulen müsse der Staat "jetzt viel entschlossener handeln".Deutschland habe "einen allzu unkritischen Tunnelblick auf dieE-Mobilität", warnte Hofmann, "die Rahmenbedingungen stimmen längstnicht." Eine ganze Industrie mache sich auf den Weg, "ohne sichersein zu können, wo ob der Kunde diesem folgt."Der IG-Metall-Chef kritisierte auch "die Bräsigkeit derAutoindustrie" beim Umstieg auf neue Antriebstechnologien und machtediese indirekt auch für den von VW geplanten Abbau von zusätzlich biszu 7000 Stellen verantwortlich. "Wir haben nichts gegenProduktivitätssteigerungen, aber wenn auf der einen Seite Milliardenin den Sand gesetzt werden, weil Fahrzeuge nicht rechtzeitig am Marktsind, kann auf der anderen Seite nicht allein die Belegschaftbluten", sagte Hofmann der WAZ.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell