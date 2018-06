WAZ: ICE-Pläne drohen das Ruhrgebiet abzuhängen

Essen (ots) - Das Ruhrgebiet droht auf einer der wichtigstenFernverkehrsstrecken der Deutschen Bahn ins Hintertreffen zu geraten.Im Zuge des geplanten "Deutschland-Taktes" der Bahn AG steht nachInformationen der in Essen erscheinenden Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) zur Debatte, dass die bislangstündliche Direktverbindung der Revier-Kernstädte Duisburg, Essen undBochum über Hannover nach Berlin auf einen Zwei-Stunden-Taktschrumpfen soll.Dieses Szenario geht aus einem Brandbrief aller 17SPD-Bundestagabgeordneten aus dem Ruhrgebiet anBundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bahn-Vorstand RonaldPofalla hervor, der der WAZ vorliegt. Demnach soll der bisherstündlich durchs ganze Revier fahrende ICE 10 nur noch in Dortmundalle 60 Minuten halten. Von dort soll dann nur noch jeder zweite ausBerlin kommende Zug über die Ruhrschiene nach Düsseldorf fahren. DieStrecke Dortmund-Wuppertal-Köln würde ebenfalls nur noch jede zweiteStunde bedient. Auch Hagen soll nur noch alle zwei Stunden angefahrenwerden.Der Sprecher der Ruhrgebiets-Abgeordneten, Michael Groß, zeigtesich bestürzt angesichts der Pläne. "Es kann nicht sein, dass dasRuhrgebiet still und heimlich vom Rest der Republik abgekoppeltwerden soll. Ich erwarte vom Verkehrsminister und von der DeutschenBahn schnellstmögliche Aufklärung", sagte Groß der WAZ. DerStundentakt vom Ruhrgebiet nach Berlin müsse unbedingt erhaltenbleiben. Ein Zwei-Stunden-Takt sei eine "nicht hinnehmbareVerschlechterung".Die Bahn AG wollte sich zu konkreten Linienkonzepten gestern nichtäußern.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell