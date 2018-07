WAZ: Helge Schneider verkauft seinen Steinway-Flügel

Essen (ots) - Der Mülheimer Jazzer und Kabarettist Helge Schneider("Katzeklo") verkauft seinen Steinway-Flügel. Schneider bietet ihnderzeit über eine Steinway-Vertretung in Kamen an. In Schneidersunverwechselbarer Art geizt die Verkaufsankündigung nicht mitSuperlativen: Das" exklusive Stück Musikgeschichte" wird mit "denletzten Boxhandschuhen von Elvis oder dem Original Nagelnessesairedes Kaisers von China" verglichen. Der Preis: 95.000 Euro. Zahlejemand, fließe das Geld umgehend einem neuen Berufsprojekt HelgeSchneiders zu: "Ich verkaufe mein Instrument, weil ich mal so richtigkonditern will, mit allem Drum und Dran, Kuchen, Cognac und so, ichmöchte eine Konditorei eröffnen, wie Heino."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell