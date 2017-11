WAZ: Heißer Winter für die Ruhr-Industrie - Kommentar von Frank Meßing zu Thyssen-Krupp und Siemens

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Essen (ots) - Wenige Wochen vor dem Weihnachtsfest zeichnet sichein heißer Winter in der Ruhr-Industrie ab: Die Stahlarbeiter vonThyssen-Krupp wehren sich massiv gegen die geplante Fusion mit demindischen Konzern Tata. Und auch im Mülheimer Siemens-Werk gärt es.Aus Krisensituationen der Vergangenheit weiß man, dass dieTurbinenbauer Stellenabbau-Pläne nicht ohne Widerstand hinnehmenwerden.Die Lage der beiden Konzerne ist vergleichbar: Thyssen-Krupp hatbeim Stahl mit weltweiten Überkapazitäten und einem Preisverfall zukämpfen. Siemens leidet unter der global einsetzenden Energiewendeweg von Atom, Kohle sowie Gas und hin zu erneuerbaren Formen derStromerzeugung mit Sonne, Wind und Wasser. Beide industriellenSparten gelten in ihren Unternehmen als Problemkinder, die starkenkonjunkturellen Schwankungen unterworfen sind und die nicht mehr sorecht in das Bild ihrer Lenker passen wollen, welche Thyssen-Kruppund Siemens zu Technologiekonzernen formen wollen.Dass Thyssen-Krupp Zukunftslösungen für den Stahl und Siemens fürdas Kraftwerksgeschäft suchen müssen, bestreiten selbstArbeitnehmervertreter und Gewerkschafter nicht. Ihr Unmut richtetsich vor allem gegen den Weg. Und den werden die KonzernchefsHeinrich Hiesinger und Joe Kaeser im bevorstehenden Winter imRuhrgebiet deutlich zu spüren bekommen. Beide Belegschaften sindkampferprobt und streitbar. Zumal die Auseinandersetzungen beiThyssen-Krupp und Siemens mitten in die Vorbereitungen für dieBetriebsratswahlen im kommenden Frühjahr fallen.Während sich die Politik bei der Stahlfusion auffällig bedeckthält, meldet sie sich in der Auseinandersetzung um dieSiemens-Kraftwerkssparte umso lauter zu Wort.Bundeswirtschaftsministerin Zypries (SPD) und SachsensMinisterpräsident Tillich (CDU) warnen vor einem Kahlschlag inOstdeutschland. Das ist aller Ehren wert, dürfte den Protest imRuhrgebiet aber weiter anheizen. Der hiesige industrielle Kern istschon arg geschrumpft. Solidarität mit dem Osten darf Kaeser aus demRevier deshalb nicht erwarten.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell