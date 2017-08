Essen (ots) - Es waren andere Zeiten, als das Wort von der"heißen" Wahlkampfphase noch seine Berechtigung hatte. Damals, als esum die Ostpolitik ging und Sozialdemokraten als "Fünfte KolonneMoskaus" gegeißelt wurden. Als man erbitterte Kämpfe ausfocht um dasAbtreibungsrecht und Willy Brandt forderte: "Mehr Demokratie wagen."Nun aber stellen selbst linke Sozialdemokraten nicht mehr dieSystemfrage - und konservative Christdemokraten haben angesichts derMerkelschen Sozialdemokratisierung längst das Handtuch geworfen. WennSPD-Chef Schulz in der Dieselkrise die ungeliebten Autobosseangreift, so tut die Kanzlerin das auch. Und wenn er harte Wortegegen den Egomanen Trump findet, dann klingt das wie ein überlautesEcho auf die Distanzierung Merkels.Wo immer man zurzeit scharfe Töne zwischen SPD und CDU hört,wirken sie gekünstelt. Wie oft ist bemängelt worden, dass Merkel sichdem Wahlkampf verweigert und die Menschen einlullt, um so an derMacht zu bleiben. Das ist ja wahr. Wahr ist aber auch, dass die SPDnach langen Jahren unter Merkel nichts mehr im Programm hat, waswirklich einen Kampf lohnt.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell