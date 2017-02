WAZ: Harte Sanierung bei Karstadt-Lebensmitteltochter

Essen (ots) - Der Essener Warenhauskonzern Karstadt setzt beiseiner Lebensmitteltochter auf eine harte Sanierung. Wie die in Essenerscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Mittwoch) unterBerufung auf die nun im Bundesanzeiger veröffentlichte Bilanz für2015 berichtet, nahm das Unternehmen einen "teilweise rechterheblichen Personalabbau" seit Februar 2016 an fast allen Standortenvor.Durchschnittlich beschäftigte die Tochterfirma Karstadt Feinkostim Bilanzjahr rund 2000 Mitarbeiter. Umgerechnet auf Vollzeitstellenwaren es rund 1500 Beschäftigte. Geplant war ein Abbau von rund 350Vollzeit-Beschäftigten - das entspricht 23 Prozent. DieSanierungskosten bezifferte die Karstadt-Lebensmitteltochter in derJahresbilanz 2015 mit rund 18 Millionen Euro. Unter dem Strich standein Verlust von 23,4 Millionen Euro - nach acht Millionen Euro imVorjahr. Für 2016 ging das Unternehmen von einem "leicht positivenJahresüberschuss" aus.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell