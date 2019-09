WAZ: Haniel-Chef Schmidt rechnet mit Verkauf des Metro-Aktienpakets an Kretinsky

Essen (ots) - Der Duisburger Beteiligungskonzern Haniel steht voreinem tiefgreifenden Umbruch. Nach Jahren des Schuldenabbaus und derKonsolidierung wolle das Familienunternehmen wieder verstärkt Firmenkaufen und erstmals allein eine halbe Milliarde Euro über Fonds injunge Unternehmen investieren, kündigte der neue Haniel-Chef ThomasSchmidt im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Dienstagausgabe) an. "Wir wollen nach 263 Jahren ein ganz neuesKapitel in der Haniel-Geschichte schreiben", sagte Schmidt. Zur neuenStrategie gehöre, dass Haniel wieder "proaktiv" auf die Suche nachUnternehmen gehe. Im Visier habe Haniel dabei Übernahmekandidaten ausden Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Kreislaufwirtschaft,Klimawandel sowie Robotik & Automatisierung.Um die neue Strategie umzusetzen, will Schmidt dieBeteiligungsholding völlig umbauen und "straffen". Der Haniel-Chefkündigte an, dass im Rahmen der Neuausrichtung ein Drittel derbislang 180 Arbeitsplätze in der Zentrale in Duisburg-Ruhrortwegfallen solle. Auch die konzerninterne Digital-Schmiede Schacht Oneauf der Essener Zeche Zollverein soll schrumpfen. "Wir sind gerademit dem Betriebsrat in Verhandlungen, um einen möglichstsozialverträglichen Weg zu gehen", sagte Schmidt.Zur geplanten Neuorganisation gehört laut Schmidt zudem einWechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Im Frühjahr 2020 will FranzM. Haniel den Vorsitz an die Beteiligungsexpertin Doreen Nowotneabgeben, die schon jetzt im Aufsichtsrat sitzt. Damit wird die über700-köpfige Familie Haniel erstmals nicht mehr den Chef desAufsichtsrats stellen.Schmidt erwartet, dass der tschechische Milliardär DanielKretinsky seine Call-Option zieht und den 15,2-Prozent-Anteil derHaniel-Gruppe am Handelskonzern Metro übernimmt. "Daniel Kretinskyhat weiterhin seine Call-Option, dieses Aktienpaket zu übernehmen.Wir gehen fest davon aus, dass es auch zum Tragen kommen wird", sagteSchmidt der WAZ. Damit besäße der Geschäftsmann mehr als 30 Prozentan der Metro und müsste ein neues Übernahmeangebot machen. Mit seinerersten Offerte war Kretinsky im Sommer am Widerstand derGroßaktionäre Beisheim-Holding und Meridian-Stiftung gescheitert.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell