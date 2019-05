WAZ: Habeck fordert von Union endgültige Abgrenzung von der AfD

Essen (ots) - Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck verlangt vordem Hintergrund der "Ibiza-Affäre" in Österreich von der Union inDeutschland eine endgültige Abgrenzung zur AfD. "BürgerlicheParteien, die mit dem Gedanken spielen oder gespielt haben, rechtePolitik in ihre Mitte zu lassen, haben jetzt den finalen Beweis, dassdas schief geht", sagte Habeck der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(WAZ, Donnerstagsausgabe). Der Grünen-Politiker bezieht sich auf dieAffäre um Heinz-Christian Strache (FPÖ), die zum Bruch derRegierungskoalition in Österreich führte. Im konservativen LagerDeutschlands habe es im vergangenen Herbst eine "Verführbarkeit"gegeben, die Nähe zur AfD zu suchen und ihren Themenhinterherzulaufen, sagte Habeck der WAZ. "Union und CSU müssen einfür alle Mal abschwören", forderte er. Die AfD könne kein Partner fürdemokratische und rechtsstaatliche Parteien sein. Eine weitere Lehresei, dass das Verständnis von Demokratie, Pressefreiheit undGewaltenteilung keine Selbstverständlichkeit sei, sondern immerwieder erklärt und verteidigt werden müsse. "Populistische Parteienachten diese Grundpfeiler der Demokratie nicht", mahnte Habeck.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell