WAZ: Grund zur Sorge, nicht zur Gelassenheit - Kommentar von Stefan Schulte zu Rekordverlusten bei Eon und RWE

Essen (ots) - Keine Branche ist derart abhängig von der Politikwie die Energiewirtschaft. Aus gutem Grund: Kein Staat kann es sicherlauben, die Stromversorgung seiner Bürger dem Zufall zu überlassen.Börsennotierte Stromkonzerne geraten latent in Interessenskonfliktemit der Politik. Steuert der Gesetzgeber um, ändert etwa Klimazielesamt Subventionen, Steuern und Abgaben, können ganze Geschäftsmodellezusammenbrechen und neue entstehen. Nirgends lässt sich das besserbeobachten als in Deutschlands Energiehauptstadt Essen.RWE und Eon haben radikal auf die Energiewende reagiert und sichaufgespalten. Beide haben ihre Ökosparten samt Vertrieb und Netzenvom alten Kraftwerksgeschäft getrennt. Das ist nur konsequent,schließlich will Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts seine Energiefast ganz aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Konzerne, die überlebenwollen, müssen die Energiewende prägen statt sie zu bekämpfen. Sohistorisch wie der Umbruch sind nicht zufällig nun auch die Verluste:RWE hat mit 5,7 Milliarden Euro einen Negativrekord erzielt, Eon mitunvorstellbaren 16 Milliarden. Beide drücken die Altlasten samtKosten für den Atomausstieg.Mit Eon-Chef Johannes Teyssen und Peter Terium, der dieRWE-Ökotochter Innogy führt, stehen zwei Manager für den Umbruch, dienicht jeder als grüne Visionäre durchgehen lässt. Terium hat klar denbesseren Start hingelegt und für Innogy viel Geld beim Börsengangeingesammelt, das er jetzt investieren kann. Vorreiter Teyssen machtees umgekehrt und verkaufte seine Kraftwerkstochter Uniper.Doch die Finanzmärkte zeigten überdeutlich, wie wenig ihnen alteEnergie noch wert ist. Und wie realitätsfern die Buchwerte waren.Teyssen mag trotz der Horror-Bilanz betont cool bleiben, auf dieAltlasten wird er nicht noch einmal verweisen können. Und dieEon-Mitarbeiter dürften in Erwartung des Stellenabbaus alles andereals gelassen sein. Es wird auch nicht jeder von ihnen verstehen, wiedie Dividende und das steigende Chefgehalt zum Rekordverlust passen.