WAZ: Größter Fitness-Tempel der Welt in Oberhausen geplant

In direkter Nachbarschaft des OberhausenerEinkaufszentrums Centro will die McFit-Gruppe mit einer Investitionin zweistelliger Millionenhöhe den größten Fitness-Tempel der Weltschaffen - unter dem englisch-japanischen Namen "The Mirai" ("DieZukunft"). Das berichtet die in Essen erscheinende WestdeutscheAllgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe).In drei ehemaligen Thyssen-Stahlindustriehallen plantMcFit-Eigentümer und Ex-Loveparade-Veranstalter Rainer Schaller, alledenkbaren Fitness-Varianten zu vereinen - auf einem siebenFußballplätze großen Areal. Dort will er für den 24-Stunden-Betriebmehrere Hundert Arbeitsplätze schaffen. Schaller hat das Gelände fürzehn Jahre gepachtet - und eine reine Umbauzeit von einem Jahreinkalkuliert. Ende 2019 soll "Mirai" eröffnen."Ich will mit dieser Vision Fitness-Sport allen Menschenermöglichen. Deshalb werden wir dort auch keine Mitgliedsgebührerheben", sagte Schaller der WAZ. Sein neues Geschäftsmodell: McFitwill Einnahmen erzielen mit der Verpachtung von Flächen anUnternehmen für Sportprodukte als eine Art ständige Fitness-Messe,dem Verkauf von Fitness-Daten, mit Werbefilmen auf Mega-Bildschirmen - und der Betreuung durch persönliche Trainer. Zudem sollen die Räumefür Tagungen der Fitness- und Gesundheitsbranche genutzt werden.Neben den üblichen Kraftmaschinen will McFit mit neuen kreativenSpielplätzen für Erwachsene bisherige Fitnessmuffel in die Hallenlocken: Kletternetze, Trimm-Dich-Pfade, Balance-Kreisel,Reaktionstests, Computer-Trainingsräume, ein Kettcar-Parcours oderSteinhebe-Plätze sind angedacht. Das Ziel: neue Kunden gewinnen, denndie Mitgliederzahl in deutschen Fitnessbetrieben hat sich seit 2006bereits auf zehn Millionen verdoppelt. "Um weiter so wachsen zukönnen, müssen wir neue Schichten mit Angeboten erschließen, die Spaßmachen", sagt Projektchef Ralph Scholz, einst Direktor derFitness-Leitmesse Fibo. Entwickelt werden die Erlebniswelten derzeitvon der Berliner Firma Triad, die das Dortmunder Fußballmuseumkreiert hat.Die Oberhausener Politik unterstützt das Projekt. StadtoberhauptDaniel Schranz sieht einen Meilenstein auf dem Weg, OberhausensProfil als Freizeit-Hauptstadt des Ruhrgebiets zu schärfen.