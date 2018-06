WAZ: Google-Autos fahren wieder durch Deutschland

Essen (ots) - Auf Deutschlands Straßen sind wieder Autos desUS-Konzerns Google unterwegs. Ziel sei es, das Kartenmaterial desOnline-Dienstes Google Maps zu verbessern, teilte das Unternehmen aufAnfrage der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagausgabe)mit. Am Freitag (22. Juni) war Google in der Ruhrgebietsstadt Essenmit einem Kamera-Fahrzeug unterwegs. Im April hatte der US-Konzernangekündigt, die Fahrten bundesweit wieder aufzunehmen. Bis zumSeptember will Google neue Daten in Deutschland sammeln. Es geheunter anderem um Straßennamen und -schilder, Streckenführungen undInformationen über Geschäfte. Es sei allerdings nicht geplant, dieneuen Aufnahmen für den Online-Dienst Street View in Deutschland zuverwenden. "Wir haben derzeit keine Pläne, neues Bildmaterial vondeutschen Straßen in Street View verfügbar zu machen", sagteGoogle-Deutschland-Sprecherin Lena Heuermann der WAZ. "Wir würdengerne aktualisieren, aber deutsche Datenschutzbestimmungen verhinderndas leider."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell