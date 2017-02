WAZ: Gespaltene Gesellschaft - Kommentar von Sinan Sat zur Stimmung unter den Türken

Essen (ots) - Erst vergangene Woche hat sich ein BochumerPolitikwissenschaftler und Journalist aus den sozialen Netzwerkenverabschiedet. Er war eine wichtige Stimme, die kritische Nachrichtenaus der Türkei zusammentrug und der Öffentlichkeit zugänglich machte.Der "Hass", der ihm dafür von Erdogan-Anhängern entgegenschlug, waram Ende zu groß.Seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 erklärtStaatspräsident Erdogan jeden Kritiker zum Terroristen oderTerroristenunterstützer. Ein simpler Aufruf zum Frieden genügt, umseinen Job als Professor zu verlieren, ein kritischer Artikel reicht,um als Journalist im Gefängnis zu landen, Spitzenpolitiker derkurdischen Oppositionspartei werden reihenweise eingesperrt.Die Angst vor einer pluralen Gesellschaft gehört in der Türkeiparadoxerweise zur Staatsräson. Denn Pluralismus und Freiheit nachwestlichem Verständnis werden gleichgesetzt mit einem Staat, derauseinanderzubrechen droht. Unabhängig davon also, ob die türkischenWähler am 16. April für oder gegen eine Präsidialdiktatur stimmen,die türkische Gesellschaft ist gespaltener denn je - ob in der Türkeioder in Deutschland.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell