WAZ: Genervte Arbeitnehmer - Kommentar von Frank Meßing zur wachsenden Zahl der Berufspendler

Essen (ots) - Das waren noch Zeiten, als Zechenbetreiber undFabrikbesitzer Werkswohnungen ganz in der Nähe der Arbeitsplätzeihrer Beschäftigten bauten. Lange Anfahrtswege gab es da nicht. Mankam zu Fuß zum Job. Das hat sich gewaltig geändert, nicht nur weilfast alle Bergwerke inzwischen dicht sind. Job-Hopping, befristeteVerträge, günstige Mieten außerhalb der Ballungsräume - all das führtdazu, dass Beschäftigte bei der Wahl des Arbeitsplatzes weitausflexibler sein müssen als bei der Wahl des Wohnorts.Die Folgen: In NRW pendelt inzwischen jeder zweite Arbeitnehmer -fast neun Millionen Menschen. Allein in die "Konzernhauptstadt" Essenfahren täglich 119.000 Berufstätige. Das sind fast so viele Pendlerwie Bottrop Einwohner hat. Staus, überfüllte Züge, Busse und Bahnensind deshalb Alltag. Was aber viel schwerer wiegt: Die Arbeitnehmerverbringen immer mehr Zeit für den Job und den Weg dorthin. Sie sindschon genervt, wenn sie im Büro ankommen. In allen Diskussionen umStressabbau, Handy aus am Wochenende und Ergonomie am Schreibtischspielt die Belastung durch das Pendeln immer noch eine viel zu kleineRolle.