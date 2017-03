WAZ: Gebührenfrei im Realitätstest - Kommentar von Tobias Blasius zu Kitas

Essen (ots) - Die "beitragsfreie Bildung" alsSPD-Wahlkampfschlager könnte in NRW bereits in wenigen Monaten einemherausfordernden Realitätstest unterzogen werden. Wenn imbevölkerungsreichsten Bundesland im kommenden Sommer auf einen Schlagfünf Kita-Betreuungsjahre für eine Kernzeit von 30 Wochenstunden vonGebühren befreit werden, sollte man im Finanzministerium schon maldie Rechner anwerfen.Zumal das Land ja auch noch für den kommunalen Ausgleich der dannwieder einheitlichen Randzeiten-Elternbeiträge aufkommen will. Vonerweiterten Kita-Öffnungszeiten, besserer Betreuungsqualität undfairerer Erzieherinnen-Bezahlung ganz zu schweigen.Das Ganze läuft unter der Überschrift "soziale Gerechtigkeit", fürdie man sich gerade als Gutverdiener mit beträchtlichen, teils sogarsteuerlich abzugsfähigen Kita-Kosten erwärmen kann. Nur: Wird es jedazu kommen? Bislang fehlen der SPD verborgene Geldquellen und einKoalitionspartner zur Umsetzung. Die Grünen haben so deutlich wie niegemacht, dass sie an der Seriosität des Wahlversprechens zweifeln.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell