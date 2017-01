WAZ: Gastronomie ist auch Erlebnis - Kommentar von Frank Meßing zum Rauchverbot

Essen (ots) - Zehn Jahre nach Einführung des Rauchverbots habensich die Gemüter beruhigt. NRW hat inzwischen eines der schärfstenGesetze in der Republik. Auf dem Weg dorthin hat die Politik dieGastronomen lange im Unklaren gelassen. Der verunsicherndeZwischenschritt mit den Raucherräumen hat sie zweifellos viel Geldgekostet.Ob das Kneipensterben aber wirklich zu allererst mit demRauchverbot zu erklären ist, sei einmal dahingestellt. Gastronomiehat auch etwas mit Erlebnis zu tun. So manche Eckkneipe mit Tresenund Barhocker kann da scheinbar nicht mehr mithalten. Die Zahl derCafés und Bars jedenfalls steigt.Mitarbeiter und Gäste ohne Wenn und Aber vor dem Qualm zuschützen, ist richtig. Nicht nur in Gaststätten, sondern auch inBüros und öffentlichen Räumen ist Rauchverbot zurSelbstverständlichkeit geworden. Das ist gesellschaftlicher Konsens,gesund und vielleicht sogar ein neuer Grund für Nichtraucher, beigarantiert guter Luft wieder öfter etwas essen oder trinken zu gehen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell