WAZ: Fürsprecher für Patienten - Kommentar von Annika Fischer zum Bottroper Medikamenten-Skandal

Essen (ots) - Wer unbedingt Superlative bemühen will, spricht überdie gepanschten Krebsmedikamente aus Bottrop als den "größtenMedizinskandal Deutschlands". Groß, größer, am größten - jedenfallsist er ganz offenbar zu groß für viele Beteiligte. Man bemüht sich,ohne Frage, aber das war noch nie ein gutes Zeugnis.Ärzte haben sich bemüht, ihre kranken Patienten zu informieren,dass sie womöglich wirkungslose Medizin erhalten haben. Es war"schlicht ihre Pflicht", sagt der Gesundheitsminister, aber sie habenauch nach neun Monaten offensichtlich nicht alle erreicht. Behördenbemühen sich, Licht ins Dunkel zu bringen, die Stadt bemüht sich zuinformieren, nun bemüht sich auch die Landesregierung, vermittelt undverordnet Kontrollen.Viele sind wirklich bemüht, aber das Hin und Her derZuständigkeiten hilft den Betroffenen wenig. Für die Justiz ist eseine Frage von Betrug, von Verstoß gegen Gesetze, für die Menscheneine Frage von Leben und Tod. Deshalb brauchen sie endlich ganzoffiziell jemanden, der sich kümmert: einen gut ausgestattetenOmbudsmann, einen, der Gesetze und Gefühle zusammenhält.