WAZ: Führerschein zu Recht in Gefahr - Kommentar von Stefan Wette zur Gewalt im Fußball

Essen (ots) - Wer zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung(MPU), landläufig Idiotentest genannt, gezwungen wird, hält das meistfür ungerecht. Das unterscheidet Hooligans nicht von normalenVerkehrssündern. Oder von Drogensüchtigen, wenn ihr Fehlverhaltenaußerhalb des Straßenverkehrs schon mit der MPU "bestraft" werdenkann.So bitter es den Betroffenen auch erscheinen mag, logisch ist dieAndrohung des Idiotentests für diese Gruppen allemal. Denn dieStraßenverkehrsverordnung ist ein Regelwerk, das in Paragraf 1 dieRücksichtnahme verlangt. Wer aber beharrlich gegen Regeln verstößt,der muss überprüft werden, ob er sich im immer dichter gewordenenStraßenverkehr kontrolliert.Gewalt im Fußball, das muss dazu gesagt werden, ist kein neuesPhänomen. Früher war es keinesfalls gewaltfrei in den Stadien. Aberheutzutage berichten die Medien ausführlicher, selbst überGewalttätigkeiten in der Kreisliga C. Kein Wunder, dass die Behörden,dass der Staat darauf reagieren muss. Und die Vereine stehen in derPflicht, sich entschieden gegen ihre zum Krawall bereiten Zuschauerzu stellen. Fangesänge, große Emotionen - das geht auch ohneFeuerzeugwürfe und Pyrotechnik.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell